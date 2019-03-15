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Аэропорт в ОАЭ стал крупнейшим по пассажиропотоку

15 Марта 2019 в 22:24
Аэропорт в ОАЭ стал крупнейшим по пассажиропотоку

Международный совет аэропортов на днях обнародовал доклад, в котором аэропорт Дубай уже четвертый год подряд признан крупнейшим по международному пассажиропотоку: только в 2018 году через комплекс было совершено 88,8 млн поездок, передает «Синьхуа».

Указанный показатель вырос на 1,3% по сравнению с данными за 2017 год.

Международный аэропорт Хитроу в Лондоне и Сянганский международный аэропорт заняли второе и третье место в рейтинге.

Строительство аэропорта началось британской компанией «Costain Group» в 1959 году по распоряжению правителя Дубая шейха Рашида ибн Саида аль-Мактума. Официально аэропорт открылся в 1960 году.

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