Аэропорт Симферополя принял трехмиллионного пассажира

Аэропорт Симферополя встретил в четверг, 9 августа, трехмиллионного пассажира с начала 2018 года. Юбилейным воздушным путешественником в Крым стала Юлия Космакова из Калуги. Она прилетела с сыном, чтобы отдохнуть в Евпатории, передаёт КИА .

Трехмиллионную пассажирку встретили цветами и памятными подарками. Её поздравили министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко, представители аэропорта и авиакомпании. Юлия получила сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и право бесплатного перелета в любой российский город из маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн». Кроме того, её семье в Крыму предоставлена возможность бесплатного посещения кинопарка «Викинг», а также нового парка развлечений «Дримвуд».

Как отметил глава министерства курортов и туризма, новый терминал аэропорта Симферополя становится эталоном качества и задает тон всему туристическому направлению в Крыму. Воздушная гавань Крыма стала на сегодня региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов.