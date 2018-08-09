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Аэропорт Симферополя принял трехмиллионного пассажира

9 Августа 2018 в 19:11
Аэропорт Симферополя принял трехмиллионного пассажира

Аэропорт Симферополя встретил в четверг, 9 августа, трехмиллионного пассажира с начала 2018 года. Юбилейным воздушным путешественником в Крым стала Юлия Космакова из Калуги. Она прилетела с сыном, чтобы отдохнуть в Евпатории, передаёт КИА.

Трехмиллионную пассажирку встретили цветами и памятными подарками. Её поздравили министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко, представители аэропорта и авиакомпании. Юлия получила сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и право бесплатного перелета в любой российский город из маршрутной сети авиакомпании «РусЛайн». Кроме того, её семье в Крыму предоставлена возможность бесплатного посещения кинопарка «Викинг», а также нового парка развлечений «Дримвуд».

Как отметил глава министерства курортов и туризма, новый терминал аэропорта Симферополя становится эталоном качества и задает тон всему туристическому направлению в Крыму. Воздушная гавань Крыма стала на сегодня региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов.

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