Аэропорт Ниццы частично эвакуировали после сообщения об утечке газа

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Утечка газа на территории аэропорта Ниццы стала причиной эвакуации части пассажиров из терминала. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения французских СМИ. Источник подчёркивает, что утечка произошла в грузовой части самолета. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб воздушной гавани.

Отмечается, что инцидент никак не повлиял на работу остальных зон аэропорта.

Между тем, накануне стало известно, что одной из пассажирок самолёта, летевшего рейсом Москва — Ташкент, потребовалась медицинская помощь – она внезапно почувствовала себя плохо, у нее заболел живот. Её гражданке Узбекистана оказал министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Экипаж по громкой связи объявил, что требуется медик. На просьбу откликнулась Скворцова, которая на этом же самолета направлялась в Ташкент с двухдневным визитом. Министр предложила заболевшей пассажирке медикаменты из своей аптечки, и женщине стало лучше, передает RT.

Отметим, то не первый раз, когда Веронике Скворцовой приходится оказывать помощь пассажирам в самолетах, напоминает Ura.ru. В частности, в 2016-ом она помогла женщине, которой стало плохо в самолете, летевшем из Москвы в Нью-Йорк. Тогда министр летела в США, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее ООН.