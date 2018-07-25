Аэропорт Ганновера объявил о приостановке работы

Международный аэропорт в Ганновере прервал работу из-за жаркой погоды, которая установилась в Германии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что северная взлетно-посадочная полоса аэропорта из-за жары получила повреждения. В связи с ремонтными работами закрыта южная полоса. Аэропорт закрыт как минимум до 06.00 утра (07.00 по московскому времен) 25 июля.

Синоптики прогнозируют, что к выходным температура воздуха в центральных регионах Германии прогреется до +37.



Аэропорт Ганновер-Лангенхаген — международный аэропорт города Ганновера (расположен в районе Лангенхаген). Является девятым по значимости в Германии и вторым по количеству линий в восточную Европу после аэропорта в Франкфурт-на-Майне.