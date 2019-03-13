«Аэрофлот» удивил ценой редизайна

«Аэрофлот» может выложить 260 миллионов рублей за изменение дизайна своего сайта и мобильных приложений. Такая цифра обозначена на сайте госзакупок. Эксперты, опрошенные Телеканалом «360» , отмечают, что это слишком завышенная цена за такие работы.

Среди прочего авиакомпания хочет обновить навигацию и главную страницу сайта ПАО «Аэрофлот», изменить раздел «Аэрофлот Бонус» и личный кабинет. Что касается мобильных приложений, то их дизайн будет изменён с сохранением текущей функциональности в интерфейсах iOS и Android.

Как утверждают эксперты телеканала, за редизайн практически любого сайта или приложения не платят тех денег, что готов заплатить «Аэрофлот». Цен якобы завышена минимум в четыре раза, даже раскрученные студии вроде Артемия Лебедева, Aic или «Сибирикс» берут гораздо меньше за такие услуги.

При этом, эксперты назвали завышение стоимости контрактов «всероссийской забавой». По их словам, надзорные органы в первую очередь реагируют на процедурные недочёты, однако не видят ничего подозрительного в ценообразовании.