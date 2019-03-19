Аэрофлот вводит безбагажные тарифы

У клиентов авиакомпании «Аэрофлот» и его дочернего перевозчика «Россия» со 2 апреля появится возможность покупать билеты на некоторые направления по новому тарифу. Согласно нововведению, это позволит не переплачивать за отсутствие багажа, сообщает RT.

Такое решение было принято по просьбам пассажиров, которые предпочитают путешествовать налегке.

«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — сообщает пресс-служба компании.

На рейсах «России» тарифы без багажа введут на среднемагистральных направлениях, а на рейсах «Аэрофлота» предложение будет действовать при перелете в города Германии и Италии.