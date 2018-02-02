«Аэрофлот» упростил процедуру покупки билетов через приложение

Приобрести билеты «Аэрофлота» теперь станет удобнее - авиакомпания внедрила в мобильные приложения для платформ iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология Smart IDReader значительно ускорит процесс покупки билета.



Как пояснили в авиакомпании, зайдя в приложение, пользователи могут ввести полную информацию о карте, наведя на нее на несколько секунд камеру смартфона. Технологию, которая распознает также карты российской национальной платёжной системы «Мир», разработала российская компания Smart Engines.

Кроме того, в мобильных приложениях теперь есть функция сканирования и распознавания документов и автоматического заполнения поля данных о пассажире. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что развитие мобильных приложений – одно из приоритетных направлений стратегии авиакомпании.