Жена Аршавина устроила дебош на борту и называла себя майором ФСБ

«Аэрофлот» разъяснил ситуацию со снятой с рейса Алисой Аршавиной.

В компании «Аэрофлот» разъяснили ситуацию с Алисой Аршавиной, которая вместе с детьми и сопровождающей их няней в субботу, 6 января, была снята с рейса SU1946 Москва — Алматы. По словам представителя авиаперевозчика, девушку сняли с самолета «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Решение было принято командиром воздушного судна.

Как отмечается в рапорте старшего бортпроводника, Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о соблюдении правил авиакомпании и попыталась пересадить няню в бизнес-класс, несмотря на то, что билет у нее был в эконом.

Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету. В частности, они и один из ее детей не были пристегнуты ремнями безопасности, в момент начала движения самолета.

«За 200м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий, а в дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа. На основании этого КВС принял решение о снятии пассажиров с рейса», - заявили в пресс-службе авиаперевозчика.



В рапорте сообщается, что пассажирка Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пыталась оказывать давление на экипаж, угрожала пилотам и бортпроводникам, что видно из СМС, которые она отправляла на телефоны сотрудников "Аэрофлота".

Как сообщает РЕН-ТВ, СМС с угрозами стали приходить на телефоны бортпроводниц уже после того, как девушку сняли с рейса. Сообщения посылались якобы от имени СК РФ, однако при звонке на этот номер трубку снимала Алена Аршавина.





Деструктивное поведение девушки подтверждается свидетельскими показаниями пассажиров, добавили в «Аэрофлоте».

Ранее в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке.