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«Аэрофлот» разрешил музыкантам перевозить большие инструменты в салоне

14 Февраля 2018 в 16:56
«Аэрофлот» разрешил музыкантам перевозить большие инструменты в салоне

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила провозить в ручной клади музыкальные инструменты большого размера. Если ранее такая кладь ограничивалась 115 см, то теперь увеличилась до 135 см. Нововведение  позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна, сообщили в департаменте общественных связей перевозчика.

В компании также уточнили, что гитары,  превышающих 135 см по сумме трех измерений могут также разместить в салоне при условии отправленного пассажиром запроса в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета.

Нововведение вступает в силу с 15 февраля 2018 года. Такие правила соответствуют лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков, отметили в «Аэрофлоте».

 

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