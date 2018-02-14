«Аэрофлот» разрешил музыкантам перевозить большие инструменты в салоне

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила провозить в ручной клади музыкальные инструменты большого размера. Если ранее такая кладь ограничивалась 115 см, то теперь увеличилась до 135 см. Нововведение позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна, сообщили в департаменте общественных связей перевозчика.

В компании также уточнили, что гитары, превышающих 135 см по сумме трех измерений могут также разместить в салоне при условии отправленного пассажиром запроса в авиакомпанию не менее, чем за 36 часов до вылета.

Нововведение вступает в силу с 15 февраля 2018 года. Такие правила соответствуют лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков, отметили в «Аэрофлоте».