Аэрофлот повысил зарплату командиров воздушных судов

Аэрофлот с начала 2018 года существенно повысил зарплату командиров воздушных судов. Теперь максимальный размер среднемесячного дохода пилотов составляет 650 тысяч рублей. Речь идет о летчиках, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330). Чуть ниже доходы командиров воздушных судов других типов. Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная зарплата составляет 635 тысяч рублей.

В компании уточнили, что максимальный размер дохода достигается при стаже работы командиром судна не менее трех лет, а также при достижении полетного времени 90 часов в месяц, сообщает «Русская планета».



