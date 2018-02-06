«Аэрофлот» отменил 22 рейса из «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила в среду 22 рейса по направлению из «Шереметьево».

Решение принято «в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные».

Отменены рейсы в Кишинев, Дубай, Лион, Новосибирск, Минеральные Воды, Осло, Дюссельдорф, Милан, Прагу, Франкфурт, Пермь, Ереван, Екатеринбург, Сургут, Омск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Тюмень, Воронеж, Хельсинки, Ригу.

Среди причин продолжающихся отмен называется факт, что из-за плохой чистки ВПП в аэропортах России было повреждено 19 самолетов Airbus A320 компании. Кроме того, из 40 имеющихся в парке «Аэрофлота» лайнеров «Sukhoi Superjet 100» «на крыле», передает «Интерфакс».