«Аэрофлот» не отрицает своей вины в пропаже двух собак рейса Москва – Нью-Йорк

Конференция на тему «Аэрофлот спустил всех собак на Нью-Йорк» проходит в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей». В её рамках юрист по делу Ларси Тали Михаил Белов заявил НСН, что компания прекрасно понимает, что по закону должна вернуть стоимость потерянных собак.

«Я хочу обратить внимание, что «Аэрофлот» не отрицает своей вины в произошедшем инциденте. В пункте 154 приказа Минтранса РФ №82 об общих правилах воздушных перевозок. Сказано, что если багаж был потерян перевозчиком и не найден в течение 21 дня, то пассажир вправе требовать возмещение денежных средств в размере стоимости багажа. Кроме того статья 118 Воздушного кодекса РФ также грозит, что с момента когда багаж был сдан, всю ответственность несет на себе перевозчик. А статья 119 говорит, что размер ответственности перевозчика равен ценности груза. Ценность груза объявлена, мы не согласны относительно обоснования по расходу на собак, мы также вынуждены идти в суд», - сказал юрист.



Ларси Тали Францевна планирует подать иск против ПАО «Аэрофлот» с требованием вернуть двух собак, пропавших из багажного отделения рейса Москва – Нью-Йорк, или компенсировать их стоимость. Инцидент произошел 1 ноября, владелица собак прошла регистрацию и сдала их для погрузки в самолет. Однако по прилету ей сообщили, что животные были отданы в приют.