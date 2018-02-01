«Аэрофлот» и «Ростех» договорились о поставках 50 новейших самолетов МС-21

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«Аэрофлот» приобретёт в операционный лизинг 50 новейших российских магистральных самолетов МС-21-300. Контракт на поставку подписан между авиакомпанией и Госкорпорацией «Ростех» в четверг, 1 февраля.



Самолеты будут эксплуатироваться как на внутренних, так и международных воздушных линиях. Первый МС-21 планируется поставить в первом квартале 2020 года, а к 2026 году ожидается завершение поставок. Срок аренды каждого авиалайнера - 12 лет, с возможностью пролонгации на 2 года не более трех раз.

Авиалайнеры, согласно контракту, предоставит дочернее предприятие «Ростеха» - лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис».

Как отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, МС-21 – это «по-настоящему прорывной результат для авиационной отрасли». «В самолете применяются передовые материалы и системы последнего поколения, созданные ведущими отечественными компаниями», - подчеркнул он.

Со своей стороны генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что «подписание твердого контракта на 50 машин МС-21 – исторический рубеж не только для наших компаний, но и для всей страны». Он также обратил внимание, что подписание контракта между «Аэрофлотом» и «Ростехом» по времени «совпало с другим, не менее значимым для нашей страны: Аэрофлот официально вернулся в глобальную авиационную элиту – вошел в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира».

Отмечается, что сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более 5 млрд долларов США.