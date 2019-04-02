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«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

2 Апреля 2019 в 11:40
«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы, которые начнут действовать уже сегодня, 2 апреля, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что тарифы позволят пассажирам авиакомпаний не переплачивать за багаж, которого нет. Кроме того, благодаря нововведению стоимость билетов снизится на 30%.

В первую очередь безбагажный тариф будет введен на направления, где эта услуга пользуется особым спросом. В список таких перелетов «Аэрофлота» попали Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф, Рим, Милан, Венецию, Гамбург, Верону, Штутгарт, Неаполь, Ганновер и Дрезден.

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