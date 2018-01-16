«Аэрофлот» добивается уголовного преследования пассажира за пьяный дебош

«Аэрофлот» намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира рейса Москва - Петропавловск-Камчатский. По данным авиакомпании, пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин находился на борту с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников.



В связи с деструктивным поведением Колотыгина командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции.

После медицинского освидетельствования был подтвержден факт алкогольного опьянения Колотыгина. На дебошира составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Колотыгина уголовного дела по статье 213 «Хулиганство» УК РФ.

В авиакомпании считают, что в России необходимо законодательно разрешить авиакомпаниям применять членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности в полете специальных средств сдерживания. Например, в большинстве зарубежных авиакомпаниях используются пластиковые или металлические наручники. Они входят в обязательное содержание навигационного чемодана на борту самолета. Данная практика является действенной профилактической мерой с недисциплинированными пассажирами.

Ранее в УК РФ были внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года авиакомпании получат законное право включать в «черные списки» деструктивных пассажиром и в дальнейшем отказывать им в перевозке.