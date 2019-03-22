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«Аэрофлот» аннулирует самые дешевые билеты с багажом

22 Марта 2019 в 16:49
«Аэрофлот» аннулирует самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет». Это произойдет одновременно с введением безбагажного тарифа.

Безбагажный тариф будет именоваться «Лайт», он предполагает наличие только ручной клади. На первом этапе он будет действовать на двух направлениях: на полетах в Италию и Германию. В будущем он распространится и на других ближне- и среднемагистральных направлениях, сообщает РБК.

Сейчас «Эконом бюджет» считается самым дешевым тарифом в «Аэрофлоте». Следующий после него тариф «Эконом оптимум» стоит на 12–30% дороже.

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