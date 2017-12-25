Адвокаты прокомментировали решение ЦИК РФ по Навальному

Центральная избирательная комиссия действовала по букве закона, отказавшись зарегистрировать оппозиционного блогера Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента, в связи с чем слова оппозиционера о политическом контексте такого решения являются популизмом, считает адвокат Александр Карабанов.

«Если кому-то не нравится, что Навальный по закону не может претендовать на роль президента страны, такие люди могут предъявить претензии только ему самому или его юридическим представителям. Не стоило совершать преступлений, не стоило получать судимость. На сегодня все действия ЦИК РФ в отношении Навального абсолютно законны», заявил РАПСИ адвокат Владимир Александров.

«Только если он вновь обжалует приговор, и суд признает его невиновным, то он сможет претендовать на участие в выборах. Пока же Навальный просто создает ореол личности, которую власти якобы ограничивают в правах и преследуют. Что-то ему все время не дают, куда-то не допускают. А претендент на высший пост мог бы и свою состоятельность доказать, поруководив хотя бы ЖЭКом, например», полагает адвокат Алексей Мельников.

В понедельник Центральная избирательная комиссия оказала инициативной группе граждан в регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты РФ в связи с наличием у него непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления.