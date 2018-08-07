Адвокаты обжаловали арест сестёр-убийц Хачатурян

Защита трёх сестёр Хачатурян, которые арестованы по обвинению в убийстве своего отца, просит суд выпустить их из следственного изолятора. Об этом сообщил ТАСС адвокат одной из арестованных. Защитники просят заменить сёстрам СИЗО на домашний арест. Как отмечает RT , дата рассмотрения апелляционных жалоб в Мосгорсуде пока не назначена. Защита рассчитывает, что это произойдёт в течение двух – трёх недель.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Обвинение в убийстве предъявлено трем его дочерям 17, 18 и 19 лет. Они сознались в содеянном и заявили на допросе, что отец долгое время «причинял им моральные страдания» и даже насиловал одну из них.

Расследование этого дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.