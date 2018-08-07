Адвокаты обжаловали арест сестёр-убийц Хачатурян

Защита трёх сестёр Хачатурян, которые арестованы по обвинению в убийстве своего отца, просит суд выпустить их из следственного изолятора. Об этом сообщил ТАСС адвокат одной из арестованных. Защитники просят заменить сёстрам СИЗО на домашний арест. Как отмечает RT, дата рассмотрения апелляционных жалоб в Мосгорсуде пока не назначена. Защита рассчитывает, что это произойдёт в течение двух – трёх недель.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Обвинение в убийстве предъявлено трем его дочерям 17, 18 и 19 лет. Они сознались в содеянном и заявили на допросе, что отец долгое время «причинял им моральные страдания» и даже насиловал одну из них.
Расследование этого дела передано в центральный аппарат Следственного комитета.