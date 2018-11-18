Адвокат Януковича рассказал о его состоянии

Бывший президент Украины Виктор Янукович действительно был госпитализирован в московскую клинику с травмой позвоночника и колена. Эту информацию подтвердил его адвокат Александр Горошинский.

Юрист отметил, что узнал о состоянии политика от его помощников, после чего посетил его в больнице.

«Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться», — цитирует Горошинского ТАСС.

Ранее появилась информация, что Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. По некоторым данным, экс-президент Украины получил травму во время игры в теннис.

В медучреждении потвердели госпитализацию Януковича. Представитель «Склифа» добавил, что пациенту оказали помощь при поступлении, а после он был переведен в частную клинику, пишут «Известия».