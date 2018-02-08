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Адвокат: В «преступлении» Белых нет финансового следа

8 Февраля 2018 в 15:09
Адвокат: В «преступлении» Белых нет финансового следа

Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов в пресс-центре НСН рассказал о том, что по эпизодам, предъявленным обвинением экс-губернатору Кировской области, у защиты есть доказательства, которые суд оставил без внимания:    

«Никита Белых признан виновным в получении взятки. Как-то Юрий Судгаймер (немецкий предприниматель, у которого,  по версии следствия, экс-губернатор Кировской области вымогал взятки – прим. НСН) сказал, что любое преступление должно иметь финансовый след. А где он у нас? Где деньги? По обвинительной версии, Белых получил деньги в 2014 и 2016 годах. В деле мы собрали большое количество доказательств, в том числе, зарплатные карты, которыми пользовался Никита Юрьевич. Есть информация о том, на что он тратил деньги, в каких размерах. Также собраны его декларации о доходах. Все это есть, но ни суд, ни обвинение, не хотят видеть эти материалы. Но, если нет следов, то все сомнения должны трактоваться в пользу Белых. По 2014 году их вообще нет. По версии следствия, именно 5 марта он потребовал деньги от Судгаймера, все дальнейшие события стали лишь последствиями. По нашим данным этой встречи Белых и Судгаймера вообще не было. Если двигаться ближе к 2016 году, то у нас также есть аргументация. Никто не учитывает показания о том, что в мае деньги, которые поступили через помощника Белых, были направлены на нужды Военно-исторического общества», - отметил адвокат.

Между тем, ранее в пресс-центре НСН жена экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых заявила, что не видит в деле мужа никакого политического подтекста. Напомним, 1 февраля суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. 

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