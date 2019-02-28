Адвокат: У уголовного дела против Рыбки нет перспектив

Защитник в ходе пресс-конференции НСН рассказал о несостоятельности обвинения.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

Модель была обвинена в России в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов. Адвокат модели Дмитрий Зацаринский заявил, что у уголовного дела нет шансов.

«Уголовное дело не прекращено, расследование продолжается, Настя свидетель. Никаких преступлений она не совершала, перспектив у дела нет. Одна из потерпевших заявляет, что принуждением к занятию проституцией она считает отказ с ней общаться. Это смешно. События, которые фигурируют в деле, относятся к весне-лету 2017 года. С заявлением она обратилась в апреле 2018 года. Сами понимаете, через год не обращаются», - заявил он.

Ранее Анастасия Вашукевич была депортирована из Таиланда, где провела 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе.