Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Адвокат: У уголовного дела против Рыбки нет перспектив

28 Февраля 2019 в 14:30
Адвокат: У уголовного дела против Рыбки нет перспектив

Защитник в ходе пресс-конференции НСН рассказал о несостоятельности обвинения.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

Модель была обвинена в России в вовлечении в занятие проституцией. Дело было возбуждено после обращения двух девушек, одной из которых была Александра Давыдова (Саша Травка), которая вместе с Рыбкой и Лесли участвовала в организации секс-тренингов. Адвокат модели Дмитрий Зацаринский заявил, что у уголовного дела нет шансов.

«Уголовное дело не прекращено, расследование продолжается, Настя свидетель. Никаких преступлений она не совершала, перспектив у дела нет. Одна из потерпевших заявляет, что принуждением к занятию проституцией она считает отказ с ней общаться. Это смешно. События, которые фигурируют в деле, относятся к весне-лету 2017 года. С заявлением она обратилась в апреле 2018 года. Сами понимаете, через год не обращаются», - заявил он.

Ранее Анастасия Вашукевич была депортирована из Таиланда, где провела 9 месяцев в СИЗО по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов в Паттайе.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.