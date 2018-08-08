Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Адвокат Трампа: «Дело РФ» пропитано коррупцией

8 Августа 2018 в 07:28
Адвокат Трампа: «Дело РФ» пропитано коррупцией
Адвокат президента США Дональда Трампа Джей Секулоу заявил, что расследование приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером, «пропитано коррупцией», сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Fox News.

Секулоу заявил, что обеспокоен тем, что расследование Мюллера было частично запущено из-за непроверенных утверждений в досье Кристофера Стила, которое спонсировал Национальный комитет демократов, а также «политически мотивированным» утечкам от уволенного директора ФБР Джеймса Коми.

«Глубина коррупции, которая привела к этому расследованию и которая, если честно, продолжает пропитывать это расследование, беспрецедентна», — сказал Секулоу в эфире американского телеканала.

Адвокат Трампа добавил, что продолжается обсуждение интервью президента США с командой Мюллера. Хотя финальное решение будет за Дональдом Трампом, Секулоу выразил свой протест против предоставления доступа спецпрокурору к главе Белого дома.

«Наша команда юристов считает, что здесь нет конституционных оснований для того, чтобы провести это интервью», — пояснил адвокат Трампа.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках так называемого «дела РФ» также расследует возможный сговор между предвыборным штабом Трампа и российской стороной. Президент США отрицает наличие сговора и называет расследование Мюллера политически мотивированной «охотой на ведьм».
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.