Адвокат Трампа: «Дело РФ» пропитано коррупцией

Адвокат президента США Дональда Трампа Джей Секулоу заявил, что расследование приписываемого России вмешательства в выборы США 2016 года, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером, «пропитано коррупцией», сообщаетсо ссылкой на Fox News.Секулоу заявил, что обеспокоен тем, что расследование Мюллера было частично запущено из-за непроверенных утверждений в досье Кристофера Стила, которое спонсировал Национальный комитет демократов, а также «политически мотивированным» утечкам от уволенного директора ФБР Джеймса Коми.«Глубина коррупции, которая привела к этому расследованию и которая, если честно, продолжает пропитывать это расследование, беспрецедентна», — сказал Секулоу в эфире американского телеканала.Адвокат Трампа добавил, что продолжается обсуждение интервью президента США с командой Мюллера. Хотя финальное решение будет за Дональдом Трампом, Секулоу выразил свой протест против предоставления доступа спецпрокурору к главе Белого дома.«Наша команда юристов считает, что здесь нет конституционных оснований для того, чтобы провести это интервью», — пояснил адвокат Трампа.Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках так называемого «дела РФ» также расследует возможный сговор между предвыборным штабом Трампа и российской стороной. Президент США отрицает наличие сговора и называет расследование Мюллера политически мотивированной «охотой на ведьм».