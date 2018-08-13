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Адвокат сообщил, что Степаненко не пускает никого в квартиру Петросяна

13 Августа 2018 в 19:51
Адвокат сообщил, что Степаненко не пускает никого в квартиру Петросяна

Судебный пристав не имеет возможности попасть в квартиру Елены Степаненко, где на ответственном хранении находятся культурные ценности, нажитые совместно с её мужем Евгением Петросяном. Об этом заявил в Хамовнического суда Москвы адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы юмориста в бракоразводном процессе.

Юрист не исключил, что квартира Степаненко будет вскрыта полицией, поскольку для раздела имущества его сперва необходимо описать и оценить, передает РИА Новости. Как уточнил Жорин, это жильё официально оформлено на Петросяна, однако его пока ещё супруга никого туда не допускает.

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