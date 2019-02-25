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Адвокат Сергея Шнурова пожаловался на депутата Милонова в Госдуму

25 Февраля 2019 в 09:17
Адвокат Сергея Шнурова пожаловался на депутата Милонова в Госдуму
Высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о творчестве группы «Ленинград» находятся на грани допустимого в общении между гражданами России и нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики. Об этом говорится в жалобе в думскую комиссию по этике адвоката музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин. Он также отмечает, что парламентарий весьма часто использует бранные слова и стилистически сниженную лексику.

Как пишут «Известия», речь идет о нескольких интервью Виталия Милонова, в которых он называет ее творчество «вредительским» и «отрыжкой пивника», а самого Шнурова — «матерящимся быдлом», «животным» и «дерьмом»

Представитель стороны защиты «Ленинграда» добавил, что публичные высказывания парламентария могут привести к формированию ложных представления о творчестве «Ленинграда».

Константин Добрынин просит комиссию Госдумы проверить действия Милонова, связанные с его публичными обращениями в СМИ по поводу творчества группы «Ленинград», пишет сайт «Свободная пресса».

Московская ведьма Алена Полынь после пресс-конференции НСН, на которой Милонов предложил на законодательном уровне запретить предоставлять магические услуги,  обратилась в суд с иском о чести и достоинства. Ведьма заявила, что требует компенсации в один рубль. Но Милонов еще до судебного заседания отверг все претензии, предложив  вместо нее осиновый кол. 

Ранее НСН писала, что Виталий Милонов вызвал Сергей Шнурова на «зашкварный» батлл.

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