Адвокат Сергея Шнурова пожаловался на депутата Милонова в Госдуму

Как пишут «Известия», речь идет о нескольких интервью Виталия Милонова, в которых он называет ее творчество «вредительским» и «отрыжкой пивника», а самого Шнурова — «матерящимся быдлом», «животным» и «дерьмом»
Представитель стороны защиты «Ленинграда» добавил, что публичные высказывания парламентария могут привести к формированию ложных представления о творчестве «Ленинграда».
Константин Добрынин просит комиссию Госдумы проверить действия Милонова, связанные с его публичными обращениями в СМИ по поводу творчества группы «Ленинград», пишет сайт «Свободная пресса».
Московская ведьма Алена Полынь после пресс-конференции НСН, на которой Милонов предложил на законодательном уровне запретить предоставлять магические услуги, обратилась в суд с иском о чести и достоинства. Ведьма заявила, что требует компенсации в один рубль. Но Милонов еще до судебного заседания отверг все претензии, предложив вместо нее осиновый кол.
Ранее НСН писала, что Виталий Милонов вызвал Сергей Шнурова на «зашкварный» батлл.