Адвокат Сергея Шнурова пожаловался на депутата Милонова в Госдуму

Высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о творчестве группы «Ленинград» находятся на грани допустимого в общении между гражданами России и нуждаются в проверке на предмет их соответствия правилам депутатской этики. Об этом говорится в жалобе в думскую комиссию по этике адвоката музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин. Он также отмечает, что парламентарий весьма часто использует бранные слова и стилистически сниженную лексику.

Как пишут «Известия», речь идет о нескольких интервью Виталия Милонова, в которых он называет ее творчество «вредительским» и «отрыжкой пивника», а самого Шнурова — «матерящимся быдлом», «животным» и «дерьмом»

Представитель стороны защиты «Ленинграда» добавил, что публичные высказывания парламентария могут привести к формированию ложных представления о творчестве «Ленинграда».