Адвокат Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля

Защита режиссера Кирилла Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила адвокат Рената Литвина, пояснив, что он не может быть использован в качестве доказательства.

Источник отмечает, что Литвина сообщила о наличии в материалах дела протокола допроса свидетеля Ларисы Войкиной, который датирован 14 июня прошлого года. По её словам, существует два варианта протокола допроса. Представленный на заседании 16 августа отличается от того, который продемонстрирован ранее. А для того, чтобы подтвердить свои словам, защитник приложила фотокопии документов. В связи с этим защита заявила ходатайство об изъятии указанного протокола из материалов уголовного дела.

Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты «дела "Седьмой студии"» обвиняются хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, превышает 130 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии», подчёркивает RT.

