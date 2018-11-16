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Адвокат рассказала о продолжающемся разделе имущества Петросяна и Степаненко

16 Ноября 2018 в 12:09
Адвокат рассказала о продолжающемся разделе имущества Петросяна и Степаненко

Адвокат Елены Степаненко, Елена Забралова, рассказала, что раздел имущества официально разведенных сегодня юмористов будет длиться еще долго. По словам защитница, этот процесс отложен из-за того, что собраны не все документы.

«Мы только что представили опись имущества, которую очень долго делали судебные приставы», — рассказала телеканалу «360» Забралова.

Представитель Степаненко не смогла назвать сумму, о которой идет речь. Она отметила, что проводилась опись имущества бывших супругов без их оценочной стоимости.


В пятницу Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин в эфире НСН рассказал, что артист до последнего не хотел ареста счетов Степаненко.

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