Адвокат Кокорина пожаловался на отсрочку рассмотрения апелляции

Адвокат Андрей Ромашов пожаловался, что сроки рассмотрения апелляция о пересмотре продления ареста Александра Кокорина затягиваются. Он сообщил, что документ еще даже не поступил в Тверской суд, сообщает Телеканал «360».

Ромашов уточнил, что с момента составления апелляции прошло три недели. Все это время он вместе со своим клиентом постоянно сталкивается с волокитой:

«Через пять дней мы обратились в Мосгорсуд, но нам сказали, что тут копии не выдают — ждите в Тверском суде. Тверской суд мы уже замучили. Сегодня начали звонить туда с утра. Они еще раз проверили корреспонденцию и сказали, что из Мосгорсуда ничего не поступало», — пояснил Ромашов.