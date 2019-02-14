Адвокат владельца «Тараса Бульбы» назвал врагами народа тех, кто душит бизнес в России

Во время пресс-конференции НСН о недоплаченных налогах сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» юрист заявил, что в кабинетах власти владельцу бизнеса пообещали 5 лет реального срока.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция создателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана на тему: «Корчма Тарас Бульба»: Признаться – не значит, сдаться!»

В результате длительной тяжбы с налоговиками владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей, признал свою вину. Как утверждает защита бизнесмена, это решение было принято, чтобы вступить в конструктивный диалог с правоохранителями.

Адвокат Александр Карабанов рассказал, что его подзащитный не стал оставаться в США, несмотря на то, что имел все права на это, а приехал в Россию, чтобы участвовать в судебном процессе.

«Юрий Белойван приехал из Америки в Россию, чтобы отстаивать свои позиции. У него были шансы остаться, но он не уехал. Он намерен отстаивать свой бизнес, которы, как утверждает следствие, не доплатил налогов на сумму около 600 миллионов рублей. Эта цифра легла в основу возбуждения уголовного дела. При этом данная цифра не выдерживает никакой юридической критики. Несмотря на то, что сама статья предусматривает до 6 лет лишения свободы, нам в некоторых кабинетах говорили, что «пятачок» реального срока мы тебе обещаем. Вместе с тем я считаю, что это не только проблема «Корчмы». Почему я и обратился к президенту. Это огромный экономический и социальный срез. Душить предпринимателей, которые дают рабочие места и платят налоги, как я сказал, за 3 года 140 миллионов рублей, я считаю, такую позицию могут занимать только враги народа. Перед налоговой инспекцией стоят задачи по взысканию денег. Суды и налоговая не являются независимыми арбитрами. Это обвинительный уклон. Мы это понимаем. Мы выстраиваем свою линию защиты в рамках действующего законодательства», - объяснил адвокат.

Ранее со время пресс-конференции НСН Александр Карабанов пожаловался президенту России Владимиру Путину на недобросовестных должностных лиц. Юрист заявил, что сотрудники злоупотребляют служебным положением и играют в свои игры.