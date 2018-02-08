Адвокат: Дело Белых войдет в учебники по уголовному процессу

Адвокат Даниил Берман, представляющий интересы жены экс-губернатора Кировской области - Екатерины Белых заявил НСН, что Никита Белых сейчас «отбывает наказание только потому, что сходил на ужин»:

«Дело Белых войдет в учебники по уголовному процессу – по несостоявшимся провокациям. Мы тут видим два эпизода, один, несмотря на обвинительный уклон, развалился, его не смогли вытянуть никак, потому что доказательств никаких просто не было. Есть ещё один эпизод, который остался "живым" только по той причине, что была эта фотография в ресторане. Сейчас Никита Белых отбывает срок только потому, что он сходил на ужин. С практической точки зрения это может случиться с любым чиновником, сотрудником прокуратуры или Следственного комитета. Например, заказал он пиццу, взял коробку руками, в этот момент на него надели наручники и говорят, что у вас там деньги», - отметил адвокат Даниил Берман.

Ранее в пресс-центре НСН бывший министр экономики России, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в пресс-центре НСН заявил о том, что дело против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых высосанным из пальца.