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Адвокат Цымбалюк-Романовской: Мы будем оспаривать решение суда о разводе

6 Февраля 2018 в 14:52
Адвокат Цымбалюк-Романовской: Мы будем оспаривать решение суда о разводе
В эфире НСН Лариса Широкова озвучила позицию и намерения экс-супруги Армена Джигарханяна после развода.

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявила о намерении оспаривать решение суда о разводе с Народным артистом Арменом Джигарханяном. Об этом она заявила на пресс-конференции в НСН во вторник, 6 февраля.

Напомним, что 31 января 2018 года суд отклонил апелляцию Цымбалюк-Романовской и признал законным развод супругов.

«Сама задумка и посыл апелляции имел только одно основание – примирение, - подчеркнула она. - Наши намерения и предположения, что Армен Борисович может прийти в суд, были оправданы. Но адвокат его отговорил».

«Будем ли мы дальше пытаться оспорить решение суда о разводе? Скорее будем. С той же миссией - достичь примирения, чтобы состоялся разговор, в рамках которого все имущественные претензии были озвучены и позиция Виталины была озвучена», - добавила Широкова.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.  

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