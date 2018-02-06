Адвокат Цымбалюк-Романовской: Мы будем оспаривать решение суда о разводе

В эфире НСН Лариса Широкова озвучила позицию и намерения экс-супруги Армена Джигарханяна после развода.

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявила о намерении оспаривать решение суда о разводе с Народным артистом Арменом Джигарханяном. Об этом она заявила на пресс-конференции в НСН во вторник, 6 февраля.



Напомним, что 31 января 2018 года суд отклонил апелляцию Цымбалюк-Романовской и признал законным развод супругов.

«Сама задумка и посыл апелляции имел только одно основание – примирение, - подчеркнула она. - Наши намерения и предположения, что Армен Борисович может прийти в суд, были оправданы. Но адвокат его отговорил».

«Будем ли мы дальше пытаться оспорить решение суда о разводе? Скорее будем. С той же миссией - достичь примирения, чтобы состоялся разговор, в рамках которого все имущественные претензии были озвучены и позиция Виталины была озвучена», - добавила Широкова.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.