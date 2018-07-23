Адвокат Бирюкова попросила о госзащите

Адвокат Ирина Бирюкова попросила Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Московской области оказать содействие в решении вопроса о предоставлении ей государственной защиты, передает «Интерфакс».

Угрозы в адрес Бирюковой и её дочери стали поступать после обнародования видеоролика с пытками в ярославской колонии.

Адвокат была вынуждена покинуть территорию России.

ФПА РФ намерена обратиться в полномочные органы с просьбой реализовать требования закона об обеспечении безопасности адвоката и членов его семьи.