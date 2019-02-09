Адмирал ВМС США призвал Вашингтон «нанести удар первым» по России

Адмирал ВМС США Джон Ричардсон, который руководит военно-морскими операциями, считает, что Соединенным Штатам необходимо перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Свое заявление военачальник сделал в ходе заседания Атлантического совета, сообщает издание Business Insider.

По мнению адмирала, Россия блокирует Азовское море и наращивает военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье. Ричардсон считает подобные действия Москвы недопустимыми.

По мнению Ричардсона, после того, как Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями», для Вашингтона «пришло время нанести удар первым» и проявлять «больше агрессии» в отношении Москвы.

Ричардсон считает, что США необходимо действовать на опережение и «надавить» самим в «паре регионов» - не только в России, но и в Китае.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в беседе НСН рассказал, почему эсминец США в Чёрном море не представляет угрозы для России.