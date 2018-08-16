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«Адмирал Григорович» в Чёрном море впервые применил «Калибр»

16 Августа 2018 в 11:23
«Адмирал Григорович» в Чёрном море впервые применил «Калибр»
ФОТО: Министерство обороны РФ

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» впервые выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» в акватории Чёрного моря. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Как отмечает RT, ракета успешно поразила цель, которая имитировала корабль условного противника и находилась от фрегата на расстоянии порядка 80 километров. Добавим, морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства.

Между тем, в конце июля Владимир Путин рассказал о том, что российский флот получит 26 новых кораблей, 4 из которых будут оборудованы «Калибрами».

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