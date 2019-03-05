Вторник
05 марта
USD 65.8
EUR 74.74
Горячие новости

«Адмирал Горшков» с «Калибрами» проходит Ла-Манш

5 Марта 2019 в 20:44
«Адмирал Горшков» с «Калибрами» проходит Ла-Манш

Новый фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» российского военно-морского флота с управляемыми ракетами «Калибр» проходит пролив Ла-Манш между Францией и островом Великобритания. Как подчёркивают в пресс-службе Северного флота, это первый в истории поход «Адмирала Горшкова». Раньше он принимал участие только в манёврах.

Корабль - головной фрегат проекта 22350. Он был спущен на воду в конце октября 2010 года, причём техническая готовность корабля на тот момент составляла менее не более 40 %. В июле 2018 года государственная комиссия утвердила приёмный акт госиспытаний фрегата и на нём был поднят Андреевский флаг. 1 сентября 2018 года корабль отправился в пункт постоянной дислокации город Североморск.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в течение ближайшие нескольких месяцев будет находиться в дальнем походе. Как отмечает «Свободная пресса», отряд будет посещать оперативно важные районы Мирового океана.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.