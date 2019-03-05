«Адмирал Горшков» с «Калибрами» проходит Ла-Манш

Новый фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» российского военно-морского флота с управляемыми ракетами «Калибр» проходит пролив Ла-Манш между Францией и островом Великобритания. Как подчёркивают в пресс-службе Северного флота, это первый в истории поход «Адмирала Горшкова». Раньше он принимал участие только в манёврах.

Корабль - головной фрегат проекта 22350. Он был спущен на воду в конце октября 2010 года, причём техническая готовность корабля на тот момент составляла менее не более 40 %. В июле 2018 года государственная комиссия утвердила приёмный акт госиспытаний фрегата и на нём был поднят Андреевский флаг. 1 сентября 2018 года корабль отправился в пункт постоянной дислокации город Североморск.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в течение ближайшие нескольких месяцев будет находиться в дальнем походе. Как отмечает «Свободная пресса» , отряд будет посещать оперативно важные районы Мирового океана.