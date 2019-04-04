Абызов рассказал о жизни в СИЗО

Экс-министр Михаил Абызов уже более недели содержится в неотремонтированной карантинной камере.

Правозащитникам из ОНК Москвы он заявил, что условия проживания «нормальные». Он занимается спортом. Остановившись, Абызов налил из жестяного чайника воды в тюремную железную кружку, попил.

«Вот еду мне доставляют из местного ресторана. На самом деле, если без шуток, то кормят вполне прилично. Особенно, когда на смене повар Сережа», сказал бывший министр.

«Сотрудники СИЗО очень вежливые. Хорошо относятся. Часто заходят. Была у меня уже и тюремная библиотека. Два раза», отметил Абызов.

Он уже прочел «Доктор Живаго» Пастернака, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Те книги, что Абызов взял из дома с собой ( «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера и «Homo Deus. Краткая история будущего» Юваля Ной Харари) пока ему не отдали — еще не прошли тюремную цензуру.

Уже с воли начали передавать Абызову передачки. Из-за отсутствия антенны, в камере не работает телевизор, пишет KP.ru.