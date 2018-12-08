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Абрамович, Сечин, Усманов и Дерипаска попали в «чёрный список» Мэй

8 Декабря 2018 в 11:16
Абрамович, Сечин, Усманов и Дерипаска попали в «чёрный список» Мэй

Британская разведка составила «черный список» российских олигархов, приближенных к президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на свои источники.

Как сообщает The Daily Telegraph в списке оказались Аркадий Абрамович, Борис и Аркадий Ротенберги, Игорь Сечин, Олег Дерипаска и Алишер Усманов. В Лондоне заявили, что эти бизнесмены участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений и используют свои возможности в пользу Российского государства.

В отношении российских олигархов будут приняты меры, «ограничивающие им свободу маневра и способность свободно путешествовать, а также работать в Великобритании».

«Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», — говорится в статье.

Также отмечается, что список, который уже утвердила премьер Британии Тереза Мэй, будет передан «союзникам» Лондона в Северной Америке и Европе, пишут «Известия».

В конце мая в Соединенном Королевстве был опубликован доклад международного комитета британского парламента, в котором предлагалось расширить санкции против приближенных к власти российских бизнесменов. Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков в эфире НСН тогда заявлял, что Лондон начал «поиск «кошельков» Путина».


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