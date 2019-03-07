Абрамович продал акции Первого канала

Миллиардер Роман Арамович продал «ВТБ Капитал» свою долю акций Первого канала, а именно 20%. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

Отмечается, что финансовая организация выкупила все акции, принадлежащие компании Абрамовича «ОРТ-КБ». Как отмечает Ura.ru, сумма сделки пока не раскрывается.

Ранее Роман Абрамович продал 4% акций Первого канала. По данным издания, миллиардер пошёл на это ради получения израильского гражданства.

Напомним, в сентябре 2018 года федеральная полиция Швейцарии подозревала Романа Абрамовича в отмывании денег и связях с преступными организациями.Тогда директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, стоит ли российским олигархам опасаться подозрений в нелегальном денежном обороте.