Абоненты «Триколора» заподозрили оператора в глобальном обмане

Абоненты «Триколора» массово жалуются на появление сообщения об «ошибке ноль» вместо показа оплаченных телеканалов, сообщает телеканал «360».

Телеканал провёл собственное расследование, установив, что на экране абонентов появляется надпись: нет доступа к просмотру, отключите приемник от сети, и изображение появится не позднее чем через восемь часов. Но спустя восемь часов и даже дней ситуация не меняется. При этом просмотр телеканалов оплачен на несколько месяцев вперед.

Оператор техподдержки предлагает стандартный набор: «перезагрузить приставку», «проверить баланс» и «убедиться в корректном подключении роутера». А когда становится понятно, что ошибка программная, абоненту рекомендуют «обновиться».

Юристы полагают, что налицо нарушение закона, поскольку сигнал «Триколор» передает в закодированном виде, а внутри ресивера — декодировщик. Многие абоненты, особенно те, у кого подходит к концу оплаченный период, заявляют о намерениях отказаться от «Триколора», заключает телеканал.

Ранее НСН сообщила, что в следующем году Россия полностью откажется от телевещания в аналоговом формате.

Переход на «цифру» начнется в феврале и пройдет в несколько этапов в течение полугода, - объявил премьер Дмитрий Медведев. Порядок перехода регионов на новый формат вещания еще предстоит определить. Для телезрителей переход с «аналога» на «цифру» должен пройти максимально гладко, возникающие вопросы должны решаться без проволочек, и основная ответственность ложится на региональные власти, - заявил Медведев на заседании правительства, где обсуждался вопрос о готовности к переходу на цифровой формат вещания.

«Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок», - заявил премьер-министр.





