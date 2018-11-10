Абэ намерен ускорить решение территориального спора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину ускорить решение территориального вопроса. Об этом написали японские СМИ в субботу, 10 ноября.

Ожидается, что стороны рассмотрят возможность заключения мирного договора на основании Совместной советско-японской декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась передать Токио ряд островов после заключения мирного договора.

Напомним, до этого официальная позиция японских властей излагалась в обратной последовательности. Япония требовала сначала передать Курилы, а затем только соглашалась рассмотреть заключение мирного договора с Россией, пишет RT.