Аббас объявил траур в связи с гибелью десятков палестинцев

Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы (национальной катастрофы), сообщает РИА «Новости».

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов.

Государство Палестина — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Независимость Государства Палестина признали 136 из 193 государств — членов ООН.

Формирование палестинского государства предусматривается в соответствии с решениями ООН на территории Западного берега реки Иордан (или его части, в том числе на территории Восточного Иерусалима) и сектора Газа. Существуют различные предложения по его созданию в зависимости от мнения о палестинской государственности, а также различные его определения как территории.



