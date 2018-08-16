А я и не знал. Бэнкси удивился выставке своих работ в Москве

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram переписку с пользователем, от которого он узнал о проходящей в Москве выставке своих работ. Художник заявил, что не имеет отношения к экспозиции и не берет денег за то, чтобы люди увидели его работы.

Организаторы выставки в ответ заявили, что никогда не позицинировали мероприятие, как согласованное с таинственным стрит-арт художником. В беседе с «РИА Новости», Александр Начкебия отметил, что на выставке представлены работы из частных коллекций, чьи обладатели имеют право выставлять работы Бэнкси.

По словам организаторов, московскую выставку уже посетили 252 тысячи человек, отмечает Газета.ру. Мероприятие проходит до 2 сентября в Центральном доме художника.