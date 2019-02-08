«А по трезвости не до любви тут, братцы». Шнуров о статистике Минздрава

Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что смертность трудоспособных мужчин в России на 70% вызвана алкоголем. Лидер группы «Ленинград» опубликовал в своём Instagram шутливые вирши по этому поводу.

Как отмечает Ura.ru , главный посыл музыканта заключается в том, что спиртное в России — причина не только смертности, но и рождаемости.

«Друг на друга глянули- о, ужас,

И для храбрости водяры накатив,

В темноте совокуплялись тужась,

Вот такой нехитрый нарратив».

Шнуров также призвал Минздрав выяснить статистику «пьяного» зачатия россиян.

«Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже».

Причём, большинство пользователей соцсетей высказали поддержку позиции Сергея Шнурова.

Как уточняет «Русская планета» , представляя статистику по смертности от алкоголя, глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что чаще фиксируется так называемая накопительная алкогольная смертность. Злоупотребление спиртным приводит к циррозу печени, язве желудка, панкреонекрозу, ранней гипертонии.