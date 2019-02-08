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«А по трезвости не до любви тут, братцы». Шнуров о статистике Минздрава

8 Февраля 2019 в 09:16
«А по трезвости не до любви тут, братцы». Шнуров о статистике Минздрава

Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, что смертность трудоспособных мужчин в России на 70% вызвана алкоголем. Лидер группы «Ленинград» опубликовал в своём Instagram шутливые вирши по этому поводу.

Как отмечает Ura.ru, главный посыл музыканта заключается в том, что спиртное в России — причина не только смертности, но и рождаемости.

«Друг на друга глянули- о, ужас,

И для храбрости водяры накатив,

В темноте совокуплялись тужась,

Вот такой нехитрый нарратив».

Шнуров также призвал Минздрав выяснить статистику «пьяного» зачатия россиян.

«Статистически, попробуйте, замерьте

Подойдя точней к вопросу, строже.

Алкоголь причина нашей смерти,

Но и жизни он причина тоже».

Причём, большинство пользователей соцсетей высказали поддержку позиции Сергея Шнурова.

Как уточняет «Русская планета», представляя статистику по смертности от алкоголя, глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что чаще фиксируется так называемая накопительная алкогольная смертность. Злоупотребление спиртным приводит к циррозу печени, язве желудка, панкреонекрозу, ранней гипертонии.

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