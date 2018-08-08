90-летняя мать Скрипаля хочет поехать к нему в Великобританию

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного ядом «Новичок» в Солсбери, намерена навестить сына в Великобритании. Об этом рассказала племянница Скрипаля Виктория.

Елене Срипаль сейчас 90 лет, она живет в Ярославле. Племянница сообщила, что будет в этой поездке сопровождающей. В ближайшее время родственники Сергея Скрипаля намерены подать заявление на получение визы, пишет Life.ru.

Ранее власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы, сообщают argumenti.ru. По словам Виктории, она очень надеется, что на этот раз власти Лондона «проявят милосердие» и позволят им встретиться с родственником.