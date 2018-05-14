9 человек погибли в давке в Бангладеш

9 женщин погибли в давке в районе Читтагонг, передает «Синьхуа». Около 40 человек, в основном женщины и дети, получили ранения.

Утром тысячи бедных людей собрались у дома местного предпринимателя и благотворителя, чтобы получить традиционную еду для Ифтара - ужина, когда мусульмане разговляются в месяц Рамадан.





Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

Ифтар — разговение, вечерний приём пищи во время месяца Рамадан. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. Ифтар начинается сразу после захода солнца. Его нежелательно откладывать на более позднее время. Разговляться по сунне начинают финиками или водой.

Народная Республика Бангладеш — государство в Южной Азии. Население, по итогам переписи 2015 года, составляло более 168 млн человек, территория — 144 000 км². Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.