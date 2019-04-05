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85 тонн гуманитарной помощи отправлено в Донбасс из ООН

5 Апреля 2019 в 10:22
85 тонн гуманитарной помощи отправлено в Донбасс из ООН

На неподконтрольную территорию Донбасса прибыли шесть грузовиков с гуманитарным грузом, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Уточняется, что гуманитарный груз содержит сантехнику и строительные материалы.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский намерен вернуть Донбасс. По словам политика, это можно осуществить не столько военными методами, сколько с помощью дипломатии и экономического роста. События в Донбассе, которые начались весной 2014 года, Зеленский охарактеризовал как «отжим территории» и уверял, что это временно. В свою очередь российский писатель Захар Прилепин заявил, что в случае победы на выборах Зеленский «отпустит» Донбасс, а не завоюет его, пишут Известия.

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