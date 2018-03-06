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8 человек погибли на севере Украины

6 Марта 2018 в 20:45

Восемь человек погибли в результате несчастного случая, произошедшего в городе Бердичев в Житомирской области, передает «Синьхуа».

Как уточняется, накануне вечером в одной из квартир одноэтажного жилого дома были найдены тела восьми человек, в том числе двоих детей 2014 и 2017 годов рождения. При этом шестеро погибших состояли в родственных связях.

Причиной смерти людей, предположительно, стало отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело. 6 и 7 марта объявлено в Бердичеве днями траура. 

Бердичев — город в Житомирской области Украины, административный центр Бердичевского района (не входит в его состав).

Располагается на реке Гнилопять (бассейн Днепра), в 43 км к югу от Житомира. Узел железных дорог (на Житомир, Шепетовку, Казатин). Население — 76 тысяч человек.  



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