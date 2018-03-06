8 человек погибли на севере Украины

Восемь человек погибли в результате несчастного случая, произошедшего в городе Бердичев в Житомирской области, передает «Синьхуа».
Как уточняется, накануне вечером в одной из квартир одноэтажного жилого дома были найдены тела восьми человек, в том числе двоих детей 2014 и 2017 годов рождения. При этом шестеро погибших состояли в родственных связях.
Причиной смерти людей, предположительно, стало отравление угарным газом.
Возбуждено уголовное дело. 6 и 7 марта объявлено в Бердичеве днями траура.
Бердичев — город в Житомирской области Украины, административный центр Бердичевского района (не входит в его состав).
Располагается на реке Гнилопять (бассейн Днепра), в 43 км к югу от Житомира. Узел железных дорог (на Житомир, Шепетовку, Казатин). Население — 76 тысяч человек.