70% родителей поддержали школьный дресс-код

Согласно данным исследования, которое провели специалисты проекта Mail.ru «Дети», более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах.

Сообщается, что около 65% детей респондентов и так учатся в школах, где школьная форма является обязательной. Еще 60% опрошенных рассказали, что в их учебном заведении введен дресс-код, пишет RT.

Опрос также показал, что 43% родителей уверены, что детям следует придерживать в одежде строгого стиля или сочетания цветов «белый верх — черный низ». Около 33% респондентов и вовсе выступили за единую школьную форму.

Более половины опрошенных заявили, что введение единого стиля в одежде школьников помогает детям не отвлекаться от занятий и дисциплинирует их, а, кроме того, делает их равными и не ущемляет учеников из необеспеченных семей.