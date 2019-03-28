7 миллионов подростков подвержены влиянию опасного контента в соцсетях

Отрицательному воздействию в интернете подвергаются 7 миллионов подростков, прирост вовлеченности составляет 2 миллиона человек ежегодно. Об этом сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на форуме «Цифровая гигиена. Молодежь в сети». Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время уровень вовлеченности достигнет 50%.

Деструктивные группы устроены так, что на верхнем уровне в них нет ничего запрещенного. Это могут быть смешные картинки или популярные фразы, но после того, как подросток показал свой интерес, создатели групп, исходя из того, что заинтересовало подростка (наркотики, насилие и прочее), вовлекают его в дальнейшие действия, закрытые чаты и уже противоправные действия.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН рассказала, что от негатива соцсетей спасает только безусловная любовь родителей. «Изначально самооценка и то, как ребенок воспринимает мир, зависит от родителей. Если родители на него орут, оскорбляют, унижают, обижают, бросают где-то, наказывают игнорированием, говорят "ты плохой, я тебя не люблю", то нет шансов, чтобы у ребенка сформируются высокая самооценка. Базу дают родители, и если родители дали нормальную базу, то никакие соцсети не окажут такого сильного влияния», — рассказала она.

В конце прошлого года сообщалось, что социальные сети признали опасными для здоровья. Американские исследователи доказали зависимость психических расстройств от долгого препровождения в социальных сетях, которые также становится причиной депрессии, пишет Ura.ru.