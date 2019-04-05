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7 апреля россияне сдадут свою макулатуру

5 Апреля 2019 в 13:27
7 апреля россияне сдадут свою макулатуру

Команда «Молодёжка ОНФ» объявила о проведении 7 апреля всероссийской экологической акции #СохранимЛес. В городах 85 регионов страны определят пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет сдать макулатуру. Тем, кто окажется рекордсменом по сбору, вручат подарки.

Акция направлена на улучшение экологии, говорят организаторы. Их девиз – меньше говорить и больше делать. Вся полученная макулатура будет передана региональным операторам для переработки. На сайте «Молодёжка ОНФ» опубликуют рейтинг наиболее активных регионов.

Начало мероприятия во Владивостоке в 11 часов, а завершение в 17 часов в Калининграде. Регионы в течение дня будут передавать друг другу экологическую эстафету, следить за которой можно по хештегу #СохранимЛес. Большинство россиян положительно оценивают экологические мероприятия, они регулярно принимают в них активное участие.

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