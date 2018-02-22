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«600 секунд» возродятся в интернете

22 Февраля 2018 в 00:55
«600 секунд» возродятся в интернете

Александр Невзоров в эфире своей авторской передачи «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» анонсировал возрождение в интернете легендарной программы «600 секунд». Об этом он заявил, комментируя известие об открытии авторского ютьюб-канала «Парфенон» Леонида Парфенова. О точных сроках возрождения передачи Невзоров не сказал.

«600 секунд» — телевизионная информационная программа, выходившая в эфир в 1987—1993 годах на Ленинградском телевидении (Пятом канале). За 10 минут ведущий — чаще всего Александр Невзоров — успевал рассказать об основных событиях дня в Ленинграде/Санкт-Петербурге, дать видеоряд и комментарий. Передача имела высокий зрительский рейтинг и стала одним из символов перестройки. Благодаря высокому рейтингу передача даже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. За время существования программы в ней было пять ведущих (из них две женщины). В 2008 году вышел документальный фильм о передаче — «Александр Невзоров. 600 секунд спустя». 

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